BAMF: Schwuler Aktivist als Flüchtling anerkannt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Jahrelang lebte Abdelkarim Bendjeriou-Sedjerari mit der Angst vor einer Abschiebung aus Deutschland, ging gegen die Ablehnung seines Asylantrags vor Gericht. Als Homosexueller müsse er in seiner Heimat Algerien Verfolgung fürchten, begründete er. Nach einer neuen Anhörung beim Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF) kann Bendjeriou-Sedjerari allerdings nicht nur in Deutschland bleiben, er ist auch als Flüchtling anerkannt, wie am Freitag bekannt wurde.