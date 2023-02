Banaszak sieht möglichen Hahn-Verkauf an Russen kritisch

Berlin (dpa) - . Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Felix Banaszak hat die Bundesregierung aufgefordert, den möglichen Verkauf des insolventen Flughafens Hahn an einen russischen Investor intensiv zu prüfen. Der Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin, es spreche aus seiner Sicht sehr viel dafür, ein Investitionsprüfungsverfahren einzuleiten.