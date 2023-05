Bankhaus Metzler mit Zuversicht für 2023: Wechsel an Spitze

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Frankfurter Privatbank Metzler geht nach Zuwächsen in den ersten Monaten 2023 mit Zuversicht in den Rest eines erneut herausfordernden Jahres. „Natürlich können auch wir uns nicht von den Märkten abkoppeln“, sagte der scheidende Vorstand Emmerich Müller am Dienstag in Frankfurt. „Aufgrund der unverändert hohen Kapitalbasis und der traditionell starken wie stabilen Liquiditätsausstattung sehe ich uns aber gut für die Zukunft aufgestellt.“ Das Neugeschäft habe in den ersten Monaten des laufenden Jahres zugelegt. Die Bank rechne „definitiv“ mit einem weiteren Wachstum des verwalteten Vermögens.