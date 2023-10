Bar Awards: Frankfurter „Yaldy“ ausgezeichnet

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - . Bei den Mixology Bar Awards geht in diesem Jahr erneut eine Auszeichnung nach Hessen. So wurde das Frankfurter „Yaldy“ zur „Restaurant-Bar des Jahres“ gekürt, hieß es bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Berlin. Die Jury hob die „grandiose Kombination aus Drinks und gutem Essen“ hervor. Die 2020 eröffnete Szene-Location befindet sich in der Moselstraße im Bahnhofsviertel. Auch Bars in Hamburg, Berlin, Wien, Basel und München gehören zu den Siegern bei den Awards für das kommende Jahr 2024.