Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt empfangen

Manila/Frankfurt/Main (dpa) - . Die Basketball-Weltmeister werden auf deutschem Boden zurückerwartet und in Frankfurt am Main feierlich empfangen. Nach der Landung am Flughafen soll es am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) einen feierlichen Empfang vor dem Hauptsitz der ING-Bank in Frankfurt geben, zu dem auch alle interessierten Fans eingeladen sind. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wird das Team um Kapitän Dennis Schröder begrüßen. Nach Interviews auf der Bühne soll es zum Ende des öffentlichen Empfangs auch noch Autogramme für die Fans geben.