Basketballer Benzing wechselt zu Zweitligist Gießen

Gießen (dpa) - . Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing kehrt zurück in seine Basketball-Heimat Deutschland. Der 34-Jährige wechselt zu den Gießen 46ers und unterschrieb dort einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die „Gießener Allgemeine“ über den bevorstehenden Wechsel berichtet. „Auch die hohen Ambitionen der 46ers mit Hinblick auf die erste Liga waren ein ausschlaggebender Punkt für mich. Ich bin glücklich, die nächsten zwei Jahre in der Osthalle alles zu geben“, sagte Benzing in der Club-Mitteilung.