Bauarbeiten am Frankfurter Citytunnel

„Die Zeit wird für unsere Fahrgäste anspruchsvoll“, kündigte Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, an. Es werde während der Osterferien gebaut, da in dieser Zeit deutlich weniger Pendler und Schüler unterwegs seien. Gearbeitet werde an den Baustellen jeden Tag 24 Stunden lang. Der S-Bahn-Tunnel unter Frankfurt gehört zu den am stärksten befahrenen Strecken bundesweit, die Sanierung kostet den Angaben zufolge 15 Millionen Euro.