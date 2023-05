Bauern hoffen nach regenreichem Frühjahr auf gute Erträge

Die Frühjahrsaussaat vieler Kulturen habe sich witterungsbedingt in diesem Jahr deutlich verzögert und sich, je nach Region, teils über mehrere Monate hingezogen. Mittlerweile sei die Aussaat in vielen Regionen abgeschlossen - ebenso wie der erste Grünlandschnitt, der dank des regenreichen Wetters erfreuliche Erträge gebracht habe. „Das stabilisiert die Futterversorgung“, so die Sprecherin. Bei weiteren Niederschlägen seien auch die weiteren Ernteaussichten beim Grünlandschnitt positiv.