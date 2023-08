Bauernverband erwartet erhebliche Ertragseinbußen

Aufgrund der Feuchtigkeit hätten sich regional etwa Weizenbestände schwarz gefärbt. „Ein Großteil des Weizens wird keine Backqualität mehr erreichen“, so Schneider. Für die weitere Ernte brauche es nun dringend eine stabile Trockenphase. Aktuell herrsche ein sehr heterogener Erntefortschritt in Hessen, erläuterte Schneider. In weiten Teilen Hessens sei die Wintergerstenernte bereits beendet, in Nordhessen müssten aber noch Restflächen gedroschen werden. In Südhessen sei die Ernte des Winterweizens teilweise sogar schon beendet, im Norden Hessens jedoch noch gar nicht gestartet. „Hessenweit sind erst rund 35 bis 40 Prozent des Winterweizens gedroschen“, erläuterte Schneider.