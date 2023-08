Baum fällt auf Autobahn: Keine Verletzten

Kalbach (dpa/lhe) - . Ein umgestürzter Baum auf der Autobahn 7 in Osthessen hat in der Nacht zum Mittwoch zu mehreren Unfällen geführt. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei in Fulda mit. Fünf Lastwagen seien über den am rechten Fahrbahnrand liegenden, kurz zuvor umgestürzten Baum gefahren. Die Schäden an den Lkw werden insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Größere Staus seien durch die Unfälle nahe Kalbach in Richtung Würzburg nicht verursacht worden.