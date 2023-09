Baustellenverkehr: Mann legt Krähenfüße auf Straße

Kahl am Main (dpa) - . Offenbar wegen seines Ärgers über Baustellenverkehr hat ein Mann in Unterfranken mehrmals Krähenfüße auf einer Straße verteilt. Insgesamt 13 ähnliche Fälle seien Ermittlern zwischen Anfang August und Anfang September in Kahl am Main (Landkreis Miltenberg) gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auto- und Radfahrer hätten Nägel und Krähenfüße in den Reifen ihrer Fahrzeuge gefunden. Krähenfüße bestehen meist aus vier spitzen, eisernen, verbundenen Stiften. Je nach Größe können sie Reifen zum Platzen bringen.