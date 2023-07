Bayern hat die meisten Ökobauern

Berlin (dpa) - . Bayern hat weiter bundesweit den höchsten Anteil von Biobauern. Von 36.912 Öko-Betrieben in Deutschland im vergangenen Jahr waren 11.811 im Freistaat ansässig, das entspricht mit 32 Prozent nahezu einem Drittel. Das teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mit. An zweiter Stelle folgte Baden-Württemberg mit 9876 Biobauern und einem Anteil von knapp 27 Prozent. Es wirtschaftet also weit über die Hälfte aller deutschen Biobauern in den beiden südlichen Bundesländern.