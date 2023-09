Bayerns Dreesen auch in Exekutivgremium von Club-Vereinigung

Nyon (dpa) - . Die Bundesliga ist durch Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auch im neuen Exekutivkomitee der European Club Association vertreten. Der 56-Jährige rückte am Donnerstag beim Treffen des Vorstands der Club-Vereinigung in Warschau als einer von fünf Stellvertretern von ECA-Chef Nasser Al-Khelaifi in das Gremium. Das teilte die ECA mit. Das neue zwölfköpfige Komitee soll einen schnelleren Entscheidungsprozess in der mächtigen Organisation ermöglichen.