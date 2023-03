Befragung: Besucher kommen gern zum Shoppen nach Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Inflation und wachsender Online-Handel: Trotz aller Herausforderungen kommen einer Befragung zufolge Besucher noch gerne zum Shoppen in die Frankfurter Innenstadt. An der Befragung zum Einkaufsverhalten nahmen im Herbst 2022 rund 2000 Innenstadtbesucher teil, wie Industrie- und Handelskammer Frankfurt (IHK) und Wirtschaftsförderung Frankfurt am Dienstag mitteilten.