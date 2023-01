Begeisterung in Hanau: „Volltreffer für Fußball-Deutschland“

Völler wird bereits an diesem Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main vorgestellt. Er war 2000 in größter Not schon einmal beim DFB eingesprungen und übernahm damals den Posten als Teamchef. Der Weltmeister von 1990 führte die DFB-Auswahl sogar ins Finale der Weltmeisterschaft 2002. Nach dem Vorrundenaus bei der EM 2004 war aber Schluss.