Behandlungsfehler: AOK fordert zweieinhalb Millionen zurück

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Die AOK Hessen hat im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Euro wegen Behandlungsfehlern erfolgreich zurückgefordert. Wie die Krankenkasse am Mittwoch in Bad Homburg berichtete, wurden 39 Prozent der abgeschlossenen und gerichtlich entschiedenen Fälle 2022 als Behandlungsfehler bestätigt, das entspricht 106 Fällen. 1260 Fälle sind derzeit noch in Bearbeitung, 366 davon waren 2022 neu dazugekommen.