Behörden genehmigen von Bahn favorisierte Streckenvariante

Die nun bestätigte Variante IV verläuft den Angaben zufolge von Gelnhausen aus „eher kinzigtalnah“ und schließt bei Mittelkalbach (Landkreis Fulda) an die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg an. Die ebenfalls diskutierte Alternative VII verläuft von Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) aus eher am Rande des Vogelsbergs und schließt östlich von Neuhof (Kreis Fulda) an die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg an.