Bei Einbruch in Geflügelzuchtverein verschwinden 28 Tauben

Michelstadt (dpa/lhe) - . Einbrecher haben aus den Volieren eines Geflügelzuchtvereins in Michelstadt im Odenwald 28 Tauben entwendet. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehr als 1000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tat habe sich zwischen dem späten Nachmittag am Dienstag und Mittwochnachmittag dieser Woche ereignet. Demnach haben die Unbekannten die Volieren aufgebrochen und Vögel verschiedener Rassen mitgenommen. „Wie sie die Tauben abtransportierten, ist Gegenstand polizeilicher noch andauernder Ermittlungen“, hieß es. Die Ermittler suchen nach Zeugen.