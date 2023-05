Bei Final-Sieg: Kampl will wieder Brause in den Pokal kippen

Leipzig (dpa) - . Bei einem erneuten Sieg im Finale will RB Leipzigs Kevin Kampl wieder ein Getränk des Hauptsponsors in den DFB-Pokal kippen. „Absolut. Wenn wir den Pott holen, würde ich es genauso wieder machen. Hinter dem Foto steckt nichts Böses, das war in dem Moment pure Emotion“, sagte der 32-Jährige am Sonntag dem TV-Sender Bild.