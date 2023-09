Bei großen Waldbränden hilft auch die Polizei

Auch wenn es in den vergangenen Wochen reichlich geregnet hat - Feuerwehren und Fliegerstaffel haben eine Zunahme der Waldbrände in den vergangenen Jahren verzeichnet. Vor allem das vergangene Jahr sei sehr intensiv gewesen, sagt Geiser mit Blick auf den Waldbrand in Münster bei Dieburg, wo 34 Hektar Waldfläche im Gebiet eines ehemaligen Munitionslagers aus dem 2. Weltkrieg brannten. „Da hatten wir fünf Tage, an denen wir jeden Tag an die zehn Stunden geflogen sind im Löscheinsatz. Das war schon speziell.“