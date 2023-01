Bei Unfall eingeklemmte Frau erliegt ihren Verletzungen

Taunusstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Eine bei einem Unfall Anfang Januar in Taunusstein verletzte Frau ist gestorben. Die 59-Jährige sei nach derzeitigem Ermittlungsstand den Folgen ihrer Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauerten indes weiter an.