Benefiz-Treppenlauf „SkyRun“ geht in die 14. Runde

Der Treppenhauslauf findet in verschiedenen Kategorien statt. Neben Einzelläufern gehen auch Firmenteams verschiedener Finanzinstitute an den Start. Außerdem treten Feuerwehrmannschaften und Rettungsteams, teilweise samt Ausrüstung, an. Für Kinder gibt es einen verkürzten Treppenlauf mit 642 Stufen bis in den 32. Stock.