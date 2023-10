Benner: IG Metall stellt sich gegen Antisemitismus

Die IG Metall legt auf ihrem Gewerkschaftstag ihren Kurs fest und wählt einen neuen Vorstand. Am Montag tritt mit Benner erstmals eine Frau für das Amt der Ersten Vorsitzenden an. Die 55-jährige Soziologin war bislang Stellvertreterin des aus Altersgründen ausscheidenden IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann. Sie sagte: „Wir wollen die Demokratie stärken, in den Betrieben und in der Gesellschaft.“