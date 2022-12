Beratungsstelle: Wohnen in Gemeinschaft mehr fördern

Die Städte dürften die Schaffung von Wohnraum nicht allein dem Markt überlassen, sagte Kasper. Beim sogenannten Konzeptverfahren vergeben Kommunen freie Grundstücke gezielt an das beste Konzept und nicht an den höchsten Bieter. „Das ist ein politisches Instrument. Die Städte nehmen so direkt Einfluss auf die Stadtentwicklung“, sagte Kasper. Die Städte müssen mehr solcher Flächen ausweisen, forderte sie, und sie müssten die Bürger besser über die Möglichkeiten gemeinschaftlichen Wohnens informieren.