Bericht: Basketballer Benzing vor Wechsel nach Gießen

Gießen (dpa) - . Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing könnte in seine Basketball-Heimat Deutschland zurückkehren. Laut einem Bericht der „Gießener Allgemeinen“ steht der 34-Jährige vor einem Wechsel zu Zweitligist Gießen 46ers. Eine offizielle Bestätigung des Clubs blieb bislang aus. Auch Benzing äußerte sich zunächst noch defensiv. „Demnächst wird sich was ergeben. Europa ist das klare Ziel. Ich muss gucken, was sich ergibt. Ich schaue aus familiären Gründen, dass ich in der Nähe bleibe“, sagte Benzing am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.