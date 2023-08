Bericht: Sow vor Wechsel nach Sevilla

Berlin (dpa) - . Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Djibril Sow steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Sevilla. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll nach Angaben des Portals „AS“ einen Fünfjahresvertrag beim spanischen Erstligisten unterschreiben, wenn er den Medizincheck am Mittwoch besteht. Der zuletzt mit Lazio Rom in Verbindung gebrachte Sow hat bei der Eintracht einen Kontrakt bis 2024 und soll den Frankfurtern eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus Optionen in Höhe von vier Millionen Euro bringen. 2019 war der Profi von den Young Boys Bern nach Frankfurt gewechselt.