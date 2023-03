Berichte: Neapel rüstet sich für Frankfurt-Fans

Neapel (dpa) - . In Neapel wächst vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt die Sorge vor gewalttätigen Fußball-Fans aus Deutschland. Medienberichten zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen in der süditalienischen Stadt vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verstärkt. Am Flughafen Capodichino werden Passiere auf Flügen aus Deutschland besonders überwacht, wie die „Gazzetta dello Sport“ am Montag meldete.