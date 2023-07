Berker soll bei Eintracht neuer Schatzmeister werden

Förster habe das Amt des Schatzmeisters 2013 übernommen, als sich der Verein in finanziell sehr schwierigen Zeiten befunden habe. „Bei ihm waren unsere Finanzen zu jedem Zeitpunkt in den allerbesten Händen“, sagte Fischer. Wie Förster betonte, habe es der Verein geschafft, die Schuldenlast zu senken und sich auf gesunde Füße zu stellen. „Heute können wir positiv in die Zukunft blicken. Ich übergebe einen gesund aufgestellten Finanzbereich an meinen Nachfolger, sagte er.