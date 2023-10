Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ in Bad Hersfeld

Hinkel betonte, in allen Stücken der kommenden Spielzeit spiele Musik auf die vielfältigste Weise eine wichtige Rolle. So auch in dem Schauspiel „Wie im Himmel“ (Premiere 26. Juli), das von einem weltberühmten Dirigenten handelt, der sich nach einem Zusammenbruch in die Abgeschiedenheit seines kleinen Heimatdorfes zurückzieht. Die Schauspiel-Fassung des gleichnamigen Films von Kay Pollak aus dem Jahr 2004 wird von Hinkel selbst inszeniert.