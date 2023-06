Beschädigter Rettungshubschrauber zurück in der Wetterau

Reichelsheim (dpa/lhe) - . Der bei einem Einsatz in Bayern beschädigte Rettungshubschrauber „Christoph Mittelhessen“ ist in der Nacht zum Donnerstag mit einem Tieflader zurück nach Hessen gebracht worden. Die Maschine wurde nach Reichelsheim in der Wetterau zu ihrer Heimatbasis transportiert. „Es ist noch unklar, ob nur das Rotorblatt beschädigt wurde oder auch das Getriebe betroffen ist“, sagte eine Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die Höhe des Schadens und die Dauer der Reparaturarbeiten seien daher ebenfalls noch nicht bekannt. Derzeit sei auf dem Flughafen in der Wetterau eine Ersatzmaschine im Einsatz.