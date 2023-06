Besitzer von abgeschlepptem Auto droht mit Fahrzeugsprengung

Hanau (dpa/lhe) - . Der Besitzer eines abgeschleppten Autos hat in Hanau damit gedroht, das Fahrzeug in die Luft zu sprengen. Der 48-Jährige habe gegenüber den Mitarbeitern des Abschleppdienstes behauptet, er habe etwas im Kofferraum, das er explodieren lassen könne, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit.