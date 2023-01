„Besser werden“: Gute Laune beim Eintracht-Trainingsstart

Die Möglichkeit, dies zu beweisen, könnte sich kaum besser bieten als in der zweiten Saisonhälfte. Die Hessen wollen sich davor wappnen, wie in der vergangenen Spielzeit vom sechsten Platz noch auf den 15. Rang nach der Rückrunde abzustürzen. In der Bundesliga ist der FC Schalke 04 am 21. Januar der erste Gegner. Außerdem wollen die Frankfurter in den Achtelfinals im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 (7. Februar) und in der Champions League gegen den SSC Neapel (21. Februar/5. März) weiterkommen. Glasner formulierte es so: „Wer uns kennt, weiß, dass wir überall nach dem bestmöglichen Erfolg streben.“