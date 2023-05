Bessere Kontrollen gegen überladene Brummis geplant

Dafür sollen in kommenden Jahren spezielle Gewichtskontrollstellen an Rastanlagen eingerichtet werden. Das Bundesamt und die Autobahngesellschaft wollen am Rastplatz Theißtal an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt vorstellen, wie Lkw effektiv kontrolliert werden können. Dabei geht es nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern auch um den Schutz der Infrastruktur, insbesondere der Autobahnbrücken.