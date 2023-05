Bestand an Rhönschafen hat sich erholt

Insgesamt werden in der Rhön, die sich über Hessen, Bayern und Thüringen erstreckt, schätzungsweise 30.000 Schafe gehalten. Die meisten davon gibt es in Bayern: 172 Betriebe mit rund 15.000 Schafen, wie die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön berichtet. Die Hessen haben zwar die meisten Betriebe (182), dennoch werden dort nur knapp 4800 Schafe gehalten. „Das zeigt: Dort handelt es sich vermehrt um Hobby- und nicht um Haupterwerbsschäfer“, erklärte die Verwaltungsstelle. In Thüringen werden etwas mehr als 11.000 Schafe in 61 Betrieben gehalten.