Bestatter: Mehr Beschäftigung mit dem Tod zu Lebzeiten

Die Enttabuisierung des Todes ist auch Thema beim 17. Hessischen Bestattertag am Samstag in Bad Wildungen. Zudem will die Branche bei dem Treffen über alternative und neue Bestattungsformen wie die sogenannte Reerdigung und deren ethische Dimensionen sprechen. Bei dieser Form der Erdbestattung wird der menschliche Körper innerhalb von etwa 40 Tagen mithilfe von Mikroorganismen in Humus umgewandelt. Derzeit ist die Reerdigung laut Hubing nur in Schleswig-Holstein im Rahmen eines Pilotprojektes möglich.