Die NR Holding AG um den russischen Mehrheitsaktionär Viktor Charitonin prüft nach heftiger Kritik eine Beteiligung von nur noch unter 25 Prozent. Die Besitzgesellschaft des Nürburgrings teilte kürzlich der dpa mit: „Damit läge der Anteil der NR Holding AG unter der Sperrminorität, und sie hätte kein Vetorecht oder Einfluss auf die operative Geschäftsführung.“ Gut 75 Prozent der Geschäftsanteile an einer Käufergesellschaft sollten dagegen „von Investoren in Deutschland gehalten werden - von welchen genau, wird noch geklärt“. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft derzeit nach eigenen Worten, ob der Hahn zur kritischen Infrastruktur gehört und sein Verkauf an Charitonin die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet würde. Das Land Hessen hält noch 17,5 Prozent an dem Airport im Hunsrück.