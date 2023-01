Betrunkene Frau randaliert in Supermarkt

Brechen (dpa/lhe) - . Eine betrunkene Frau hat im Landkreis Limburg-Weilburg in einem Supermarkt randaliert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohte die Frau bei dem Vorfall in Brechener Ortsteil Niederbrechen am Samstagvormittag auch Menschen mit einer Waffe. Diese habe sich später als täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe erwiesen. Die Frau sei festgenommen worden.