Betrunkene verletzen Mann durch Böllerwurf

Fulda (dpa/lhe) - . Zwei Männer haben einen 50-Jährigen im Fuldaer Bahnhof durch einen Böllerwurf verletzt. Die beiden Verdächtigen sollen den Feuerwerkskörper in der Nacht zum Sonntag auf einem Bahnsteig gezündet haben, wie die Bundespolizei in Kassel am Montag mitteilte. Der 50-Jährige klagte anschließend über Ohrenschmerzen und musste am folgenden Tag einen Arzt aufsuchen.