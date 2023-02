Betrunkener gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Mit über zwei Promille soll ein 34-Jähriger auf einer Landstraße im südhessischen Kreis Groß-Gerau in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengestoßen sein. Ersthelfer befreiten die beiden verletzten Fahrer aus ihren Autos auf der Landstraße 3482 zwischen Nauheim und Bauschheim, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der mutmaßliche Verursacher und der 35 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens kamen demnach zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Landstraße sei nach dem Unfall am Montagabend für rund vier Stunden gesperrt gewesen.