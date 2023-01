Betrunkener Lkw-Fahrer rast nach schwerem Unfall davon

Der Lkw-Fahrer setzte den Angaben zufolge seine Fahrt auf der Autobahn 5 in südlicher Richtung fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich mit der Polizeiautobahnstation in Südhessen in Verbindung zu setzen. Das Fahrzeug ist auffällig: Es soll es sich um einen orangefarbenen Lkw mit Anhänger handeln. Er dürfte wegen des Unfalls sowohl an der Fahrzeugfront als auch an der kompletten rechten Seite beschädigt sein, wie es weiter hieß.