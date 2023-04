Beuth: IOC-Entscheid zur Russen-Rückkehr „inakzeptabel“

Wiesbaden (dpa) - . Hessens für den Sport zuständiger Innenminister Peter Beuth hat die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees zur Russen-Rückkehr scharf attackiert. „Seit einem Jahr tobt Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir alle müssen uns der Diskussion stellen, ob Sportler aus Russland und Belarus an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend beim Biebricher Schlossgespräch in Wiesbaden. „Das IOC hat leider die hierfür notwendigen Beschlüsse gefasst und diesen Athleten und der russischen Propaganda-Maschinerie die Tür mehr als nur ein spaltbreit geöffnet. Ich halte das für inakzeptabel. Soll damit der Einstieg in die Normalität eingeleitet werden?“