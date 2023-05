Beuth: Schutztechnik für Sprenger könnte Pflicht werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Angesichts der vielen gefährlichen Sprengattacken gegen Geldautomaten könnte laut Hessens Innenminister Peter Beuth künftig mehr technischer Schutz bundesweit vorgeschrieben werden. „Es zeichnet sich nun auch in Deutschland ab, dass bei der nächsten Innenministerkonferenz (Mitte Juni) allseits für eine Verpflichtung der Banken zum Einbau von entsprechender Schutztechnik votiert wird“, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch laut Mitteilung in Wiesbaden.