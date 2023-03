Beuth und Schäfer stellen Kriminalstatistik 2022 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Innenminister Peter Beuth (CDU) stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Polizeiliche Kriminalstatistik für Hessen im Jahr 2022 vor. Zusammen mit Landespolizeipräsident Robert Schäfer und dem Präsidenten des Landeskriminalamtes, Andreas Röhrig, wird der Minister in Wiesbaden erklären, wie sich die Zahl der Straftaten im Land, die Aufklärungsquote und die Kriminalitätsschwerpunkte entwickelt haben. 2021 war die Zahl der Straftaten in Hessen das fünfte Jahr in Folge gesunken. Die Polizei registrierte 336.030 Fälle und damit im Jahresvergleich 1,9 Prozent weniger.