Bewährungsstrafe für Altenpfleger: Übergriffe auf Demente

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen zwei gewalttätiger Übergriffe auf Demenzkranke in einem Pflegeheim ist ein Altenpfleger zu zehn Monaten Haft auf Bewährung und einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt worden. Die vom Amtsgericht Frankfurt in erster Instanz verhängte Strafe wurde am Freitag vor dem Landgericht rechtskräftig, weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte ihre Berufungen zurückgenommen hatten. Die Vorsitzende Richterin hatte die Strafe zuvor als „nachvollziehbar“ bezeichnet.