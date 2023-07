Bewährungsstrafen für zwei Impfpassfälscher

Der Angeklagte aus Bickenbach hatte als Apothekenmitarbeiter in Weiterstadt und Mörfelden-Walldorf Zugriff auf überzählige echte Etiketten, die mit den Vakzinen gegen das Coronavirus an die Apotheken geliefert wurden. Apotheker war der Mann nicht, da er im Ausland Pharmazie studiert und in Deutschland noch nicht das dritte Staatsexamen absolviert hatte. Er hatte zudem zugegeben, einen Stempel angefertigt zu haben, der den Eindruck erweckte, aus einem Impfzentrum zu stammen.