Bewaffneter Mann verursacht größeren Polizeieinsatz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Mann, der auf einer Straße in Frankfurt augenscheinlich mit einer Schusswaffe unterwegs war, hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach dem Hinweis einer Zeugin wurden am Samstagabend zahlreiche Einsatzkräfte zu der Straße im Stadtteil Bockenheim geschickt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten nahmen einen Mann fest, auf den die Zeugenbeschreibung passte.