Bewölktes Wetter in Hessen erwartet: Sonne am Mittwoch

Für den Mittwoch sagt der DWD Sonne im Süden und heiteres Wetter im Norden voraus. Es bleibt demnach niederschlagsfrei bei Temperaturen von 14 Grad im Norden und 19 Grad am Rhein. In den Hochlagen werden es voraussichtlich um die 12 Grad. Der Donnerstag wird wieder etwas bewölkter. Die Temperaturen sollen am Rhein und am Main aber bis zu 23 Grad erreichen.