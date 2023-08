Bewohnerin bei Brand einer Betreuungseinrichtung gestorben

Eschwege (dpa/lhe) - . In einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Eschwege im Landkreis Werra-Meißner ist ein Feuer ausgebrochen - eine Bewohnerin ist gestorben. Die 56-Jährige wurde am Sonntagabend schwer verletzt aus dem Dachgeschoss des brennenden Gebäudes geholt, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte versuchten sie zu reanimieren, doch sie starb wenig später. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es. Vier weitere Bewohner wurden unverletzt aus dem Gebäude gerettet.