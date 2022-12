BGH hebt Urteil nach tödlicher Messerattacke auf

Karlsruhe/Frankfurt (dpa) - . Die tödliche Messerattacke eines Mannes auf seinen Mitbewohner in Frankfurt am Main muss vor Gericht neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt auf, das den Angeklagten wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt hat. Laut der in der BGH-Datenbank veröffentlichten Entscheidung hat das Landgericht nicht hinreichend belegen können, dass der Angeklagte mit einem „bedingten Tötungsvorsatz“ handelte. Der Moldauer soll seinen Mitbewohner im Oktober 2020 mit einem Stich in den Hals getötet haben.