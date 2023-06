BGH verhandelt erneut wegen Samplings eines Kraftwerk-Beats

Es geht in dem Fall darum, dass Pelham die betroffene Tonfolge 20 Jahre später leicht verlangsamt in Endlosschleife unter den Song „Nur mir“ mit der Rapperin Sabrina Setlur legte. So eine musikalische Interpretation in neuem Kontext nennt man Sampling. Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter fühlte sich bestohlen und klagte.